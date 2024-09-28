68-летний Ефим Шифрин раскрыл свой райдер: «Непременное наличие спортзала и желательно тренера-профессионала»

Ефим Шифрин много лет выступает на публике. Он раньше произносил юмористические монологи со сцены. Теперь артист выступает в театре. В 68 лет он не перестает за собой следить. Актер держит себя в идеальной спортивной форме. Примечательно, что у него нет жены и детей. Он признавался, что в молодости у него был один брак, но он завершился разводом. На этот раз артист стал гостем в шоу «ОК на связи!», где рассказал о своей работе, а также о съемках в фильме «Возвращение попугая Кеши».

Также Ефим пояснил, почему занимается спортом. Он объяснил, что только благодаря этому остается бодрым и полным энергии, что помогает ему получать хорошие роли. Актер уверен, что если бы вел другой образ жизни, то ему пришлось бы играть старичков и научиться пользоваться инвалидной коляской. По этой причине у артиста есть главный пункт в райдере.

«Вот это единственное, что у меня есть в райдере. Параметры аппаратуры, которая мне нужна для того, чтобы меня слышали, и непременное наличие спортзала и желательно тренера-профессионала», — пояснил он.