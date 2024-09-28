Дмитрий Борисов вернется в обновленные декорации студии «Пусть говорят» осенью 2024 года

С наступлением сентября стартовал новый телевизионный сезон. Каналы подготовили новые фильмы, сериалы и шоу. На этот раз Александр Олешко будет вести с Екатериной Гусевой программу «Романтика романса», у которой был перерыв в 6 месяцев. Весной погиб соведущий Гусевой, 40-летний оперный и эстрадный исполнитель Евгений Кунгуров. Он был ведущим проекта 10 лет.

Анастасия Макеева будет вести передачу о здоровье на 5 канале. А вот певица Анна Семенович на этом канале с 5 октября станет ведущей нового сезона телешоу «НоваЯ», пишет KP.RU.

Многие обрадуются тому, что на экраны вернется Дмитрий Борисов. 39-летний ведущий предстанет в обновленных декорациях шоу «Пусть говорят». К слову, больше двух лет шоу не выходило в эфир. В это время он вел «Эксклюзив» на Первом канале. Также Борисов является генпродюсером компании «Первый канал. Всемирная сеть», главредом каналов «Дом кино», «Победа», «Музыка Первого».

Еще одной радостью для зрителей станет то, что известный актер Сергей Бурунов получил должность ведущего экстремального реалити-шоу на СТС «В темноте».

А вот 87-летний Николай Николаевич Дроздов отказывается вести передачи на ТВ, но он снялся в рекламе одного оператора цифрового телевидения, поэтому будет мелькать на экранах.