Дочь Таты Блюменкранц из «Дома-2» начала вести свой микроблог в Сети

Дочь бывшей участницы «Дома-2» Таты Блюменкранц Бетти начала вести свой микроблоге в Сети. Бетти сама объявила об этом, выйдя на связь с подписчиками с той самой страницы, которую ей когда-то завела мама.

Беатриса Блюменкранц разместила видео, на котором запечатлено, как она красиво и грациозно танцует.

«Всем приветик, теперь я буду вести блог сама! Вот это я выросла, да?» — подписала кадры Бетти Блюменкранц.