Дочь Таты Блюменкранц из «Дома-2» начала вести свой микроблог в Сети

Тата Блюменкранц. Фото: соцсети Таты Блюменкранц

Дочь экс-участников «Дома-2» Таты Блюменкранц и Валеры Блюменкранца Бетти обещает с возрастом превратиться в красавицу.

Дочь бывшей участницы «Дома-2» Таты Блюменкранц Бетти начала вести свой микроблоге в Сети. Бетти сама объявила об этом, выйдя на связь с подписчиками с той самой страницы, которую ей когда-то завела мама.

Беатриса Блюменкранц разместила видео, на котором запечатлено, как она красиво и грациозно танцует.

«Всем приветик, теперь я буду вести блог сама! Вот это я выросла, да?» — подписала кадры Бетти Блюменкранц.

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Дочь Таты Блюменкранц Бетти. Фото: соцсети Бетти Блюменкранц

Подписчики дружно отреагировали на эти кадры. Они подтвердили, что дочь Таты Блюменкранц заметно подросла. Очевидно, что Бетти унаследовала красоту своей мамы. У дочери Таты Блюменкранц длинные волосы и большие глаза. Судя по всему, с возрастом Бетти превратится в редкую красавицу. А пока девочке только семь лет. Свой день рождения дочь Таты Блюменкранц праздновала 8 июля в Дубае, куда год назад переехала вместе с мамой.

По словам Таты Блюменкранц, Бетти очень нравится жить в Арабских Эмиратах.

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