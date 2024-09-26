Саша Трусова рассказала о квартире, где живет с мужем: «Хотелось темного пространства, чтобы отдыхать»

Саша Трусова является известной фигуристкой, она серебряный призер Олимпийских игр. Теперь спортсменка участвует в ледовых шоу. В этом году она сыграла роскошную свадьбу со своим возлюбленным Макаром Игнатовым. Торжество им помогла организовать Яна Рудковская. У невесты было несколько платьев.

А теперь фигуристка Саша Трусова решила показать квартиру, в которой живет с новоиспеченным мужем. Недвижимость она купила в 2023 году, как и свою дорогостоящую иномарку. В квартире звезда сделала ремонт на свой вкус. Она выбрала темные тона.

Стены в коридоре серые, а в проходах можно увидеть черно-белую декоративную штукатурку. Она также сделала серую кухню без верхних шкафчиков, что зрительно увеличило пространство. Минималистичный стиль выдержан и в гостиной, где стоит мягкий диван и большой телевизор. Для спальни Саша Трусова выбрала черные шторы и подвесную длинную консоль с зеркалом. Скрытые двери стали изюминкой пространства. Более того, в квартире Саши Трусовой черная ванная и темные мраморные плиты в уборной.