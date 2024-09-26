Саша Трусова рассказала о квартире, где живет с мужем: «Хотелось темного пространства, чтобы отдыхать»

Саша Трусова является известной фигуристкой, она серебряный призер Олимпийских игр. Теперь спортсменка участвует в ледовых шоу. В этом году она сыграла роскошную свадьбу со своим возлюбленным Макаром Игнатовым. Торжество им помогла организовать Яна Рудковская. У невесты было несколько платьев.
А теперь фигуристка Саша Трусова решила показать квартиру, в которой живет с новоиспеченным мужем. Недвижимость она купила в 2023 году, как и свою дорогостоящую иномарку. В квартире звезда сделала ремонт на свой вкус. Она выбрала темные тона.
Стены в коридоре серые, а в проходах можно увидеть черно-белую декоративную штукатурку. Она также сделала серую кухню без верхних шкафчиков, что зрительно увеличило пространство. Минималистичный стиль выдержан и в гостиной, где стоит мягкий диван и большой телевизор. Для спальни Саша Трусова выбрала черные шторы и подвесную длинную консоль с зеркалом. Скрытые двери стали изюминкой пространства. Более того, в квартире Саши Трусовой черная ванная и темные мраморные плиты в уборной.
Саша Трусова в интерьерах своей квартиры. Фото: соцсети Саши Трусовой
«Я всегда катаюсь на ослепительно белом льду, и мне хотелось такого темного пространства, чтобы отдыхать. Я больше люблю, когда темно. Тогда я лучше отдыхаю. Как друзья и близкие отнеслись к ремонту? По-разному, но в целом все поддержали мой выбор, особенно фигуристы. Все они сказали: «Круто! Классно. Да, поддерживаем». Сначала, конечно, родители переживали, что пространство будет давить, но в итоге им очень понравилось», — поделилась Саша Трусова.
Фигуристка теперь планирует покупку большого дома.
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