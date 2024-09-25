Сати Казанова призналась, что пять лет не могла зачать ребенка: «Мужа отправляла на разные анализы»

Сати Казанова давно стала известной певицей. Она больше 10 лет назад покинула группу «Фабрика». Ей удалось построить личную жизнь. В 2017 году она сыграла свадьбу с итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

Певица признавалась, что обрела счастье. А в этом году артистка сообщила, что беременна. Она назвала это чудом. Сати не стала скрывать, что давно об этом мечтала. Сейчас звезда находится уже на девятом месяце беременности. Совсем скоро она станет мамой. В новом интервью Казанова рассказала, что даже после пяти лет попыток не стала отчаиваться.

По ее словам, в 2023 году она решила основательно заняться планированием беременности. Певица начала с построения графика и общения с врачами.

«Вплоть до того, что мы с тобой будем строить график нашей жизни и поездок по моему овуляционному циклу. Ты не посмеешь куда-то уезжать, чтобы это совпадало с моей овуляцией! То есть до такой степени. И я буду строить концертный график или еще что-то. Я с тобой куда-то пойду, ты со мной куда-то поедешь», – пояснила артистка.

По словам Сати, потом она стала работать над своим клубом. При этом певица не забывала о том, что ей надо следить за циклом. Она не стала утаивать, что от заморозки яйцеклеток отказалась.

«Мужа отправляла на разные анализы. Он мне жаловался: да я здоров, отстань от меня! В ретроспективе я вижу, что то событие меня очень сильно… психологически повзрослело, если так можно сказать», — поделилась певица в передаче «Честном подкасте».