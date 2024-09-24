Наталья Андрейченко раскрыла правду о первом муже: «Зачал ребенка от другой женщины в ту ночь, когда я рожала ему сына!»

Наталья Андрейченко уже давно снимается в кино. Она полюбилась зрителям благодаря роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Уже давно актриса живет в Мексике, но иногда приезжает в Москву. В личной жизни у нее было много драматических историй, поэтому она решила выпустить мемуары. В книге «Откровение» она раскрыла много интересного не только про себя, но и про людей, с которыми ее сводила жизнь. А ей довелось общаться с разными персонами от Андрея Кончаловского и Майкла Джексона до Марлона Брандо и Децла. Звезда поведала о переживаниях и болезнях.

Много Наталья рассказала о бывших мужьях — Максиме Дунаевском. По ее словам, у Шелла было много душевных болезней. Она вспомнила, как влюбилась в Дунаевского и то, каким он был гением. Самым эпичным моментом для актрисы стал день, когда она будучи беременной находилась в ресторане. У нее начались схватки, а ее муж пьяный остался в заведении с их подругой моделью Ниной Спада. Позже она узнала, что Максим с ней ей изменил.

«Судя по всему, история с Ниной Спада случилась именно в ту ночь, потому что он поехал в гости к нашим друзьям, семье Пахдингеров, которые жили в Хаммер-центре. Они очень любили устраивать вечеринки, там и растворился Максим Исаакович Дунаевский в районе 22 часов вечера в ту ночь, когда я рожала ему первого ребенка и наследника», — сказала Андрейченко.

Позже она попросила поклясться его жизнью сына, что у него ничего не было с Ниной. Дунаевский тогда заверял, что измены не было. Однако теперь уже вся страна знает о его дочке Алина Спада.

При этом Наталья отметила, что все могут совершать ошибки и она так любила Максима, что вышла бы за него замуж снова.