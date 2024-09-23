Дана Борисова проспала свой рейс в Колумбию, из-за чего опоздала на съемки «Звезды в джунглях»

Дана Борисова не раз оказывалась в скандальных ситуациях. Она раньше имела проблемы с запрещенными веществами. Ее спасал Андрей Малахов, который даже вывозил ее на лечение в Тайланд. Она смогла вернуться к прежней жизни и занялась воспитанием дочки Полины, которая скоро окончит школу. А не так давно телеведущая стала участницей шоу «Звезды в Джунглях». Она появилась в кадре последней и приехала на отдельном автомобиле. В эфире блондинка не объяснила, почему так случилось. Но в «Шоу Воли» ей пришлось раскрыть подробности.

По словам Даны, она проспала в аэропорту рейс в Колумбию и два дня была вынуждена провести в Стамбуле, из-за чего и опоздала на съемки «Звезд в джунглях». По мнению телеведущей, она покинула проект из-за «малолеток, сопляков и блогеров».

«Я потеряла в багаже все свои таблетки от биполярного расстройства», — отметила звезда.

Борисова также рассказала, что в первый день съемок уколола всех участников, так как напомнила, что ранее участвовала в «Последнем герое» с Сергеем Бодровым и другими настоящими звездами. Такое сравнение многим не понравилось.