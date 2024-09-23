Ирина Шейк стала блондинкой, повторив культовый образ Мадонны на Неделе моды в Милане
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
Ирина Шейк для показа Dolce&Gabbana кардинально преобразилась.
Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она живет в США, но регулярно ездит на показы в разные страны и украшает обложки глянца. Топ-модель обычно не боится экспериментировать. Она носила как длинные волосы, так и каре. Примечательно, что еще недавно она отдыхала со своей дочкой Леей. Теперь российская красавица Ирина Шейк отправилась в Милан. Она приняла участие в показе Dolce & Gabbana в модной столице Италии. И на этот раз Ирина Шейк смогла всех удивить. Она повторила культовый образ певицы Мадонны.
На подиуме модель щегольнула в черных брюках с высокой талией и коническим бюстгальтером. Более того, она стала блондинкой. Ее волосы завили в крупные кудри и обрамили мягким ободком.
Отметим, что Мадонна с белыми пышными кудрями ходила, когда была на пике славы в 90-е годы. Многие поразились тому, как идет Ирине Шейк новая прическа. Она получила сотни комплиментов. Модель смогла выделиться на показе.