Ирина Шейк стала блондинкой, повторив культовый образ Мадонны на Неделе моды в Милане

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она живет в США, но регулярно ездит на показы в разные страны и украшает обложки глянца. Топ-модель обычно не боится экспериментировать. Она носила как длинные волосы, так и каре. Примечательно, что еще недавно она отдыхала со своей дочкой Леей . Теперь российская красавица Ирина Шейк отправилась в Милан. Она приняла участие в показе Dolce & Gabbana в модной столице Италии. И на этот раз Ирина Шейк смогла всех удивить. Она повторила культовый образ певицы Мадонны.

На подиуме модель щегольнула в черных брюках с высокой талией и коническим бюстгальтером. Более того, она стала блондинкой. Ее волосы завили в крупные кудри и обрамили мягким ободком.