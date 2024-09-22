Татьяна Навка похвасталась стройной фигурой на беговой дорожке

Татьяна Навка в свои 49 лет может похвастаться стройной и подтянутой фигурой на зависть даже юным спортсменкам. Вот что значит олимпийское прошлое. Обладательница золотой медали Олимпиады в Турине в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым до сих пор тщательно следит за своей спортивной формой.

В своем микроблоге олимпийская чемпионка поделилась свежими кадрами, показав обычную легкую разминку. На фото Татьяна Навка предстала на беговой дорожке в простой футболке и лосинах, эффектно подчеркнув стройную фигуру. Даже без макияжа и с хвостиком спортсменка выглядела свежо и молодо. Как минимум на 10-15 лет моложе своего возраста, это подметили и поклонники.

«Для тех, кто не успел привести себя в форму за лето... До нового года осталось чуть больше трех месяцев! Присоединяйтесь к тренировкам», - отметила Татьяна Навка .