Белобрысые, пухлощекие — упитанные мальчишки: Стриженова показала подросших внуков-близнецов Сашу и Жору

56-летняя Екатерина Стриженова долгие годы счастлива в браке с Александром Стриженовым. У пары есть две дочки: Анастасия и Саша. Старшая — уже стала мамой, у нее трое детей. Екатерина просто обожает своих внуков: старшему из них Пете — шесть лет, а младшим двойняшкам Александру и Георгию годик.
В своем микроблоге Екатерина Стриженова поделилась редкими кадрами, позировав с млашими внуками. Одного из малышей звездная бабушка посадила к себе на шею, а второго племянника нянчила младшая дочка телеведущей Саша.