Белобрысые, пухлощекие — упитанные мальчишки: Стриженова показала подросших внуков-близнецов Сашу и Жору

Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Телеведущая понянчилась с малышами.

56-летняя Екатерина Стриженова долгие годы счастлива в браке с Александром Стриженовым. У пары есть две дочки: Анастасия и Саша. Старшая — уже стала мамой, у нее трое детей. Екатерина просто обожает своих внуков: старшему из них Пете — шесть лет, а младшим двойняшкам Александру и Георгию годик.

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В своем микроблоге Екатерина Стриженова поделилась редкими кадрами, позировав с млашими внуками. Одного из малышей звездная бабушка посадила к себе на шею, а второго племянника нянчила младшая дочка телеведущей Саша.

Екатерина Стриженова с дочкой Александрой и внуками Георгием и Сашей. Фото: соцсети

Поклонники умилились внукам Екатерины Стриженовой. Мальчишки похожи на свою бабушку. Они пухлощекие, розовощекие, коренастые, белобрысые, упитанные малыши.

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