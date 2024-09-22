Белобрысые, пухлощекие — упитанные мальчишки: Стриженова показала подросших внуков-близнецов Сашу и Жору

56-летняя Екатерина Стриженова долгие годы счастлива в браке с Александром Стриженовым. У пары есть две дочки: Анастасия и Саша. Старшая — уже стала мамой, у нее трое детей. Екатерина просто обожает своих внуков: старшему из них Пете — шесть лет, а младшим двойняшкам Александру и Георгию годик.

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