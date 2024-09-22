Виктория Боня показала изменившееся лицо с подбородком и губами сливового оттенка

Виктория Боня умеет удивлять. Экс-участница проекта «Дом-2» увлекается восхождением в горы. Похоже, что такой необычный вид активного отдыха доставляет модели удовольствие. При этом Виктории приходится терпеть некоторые неудобства, к примеру, спать в палатке, проходить акклиматизацию. На этот раз у Бони высыпал герпес на губах, а подбородок стал сливового оттенка.

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