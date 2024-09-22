Виктория Боня показала изменившееся лицо с подбородком и губами сливового оттенка
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Экс-участница проекта «Дом-2» показала себя без макияжа с обветренным лицом.
Виктория Боня умеет удивлять. Экс-участница проекта «Дом-2» увлекается восхождением в горы. Похоже, что такой необычный вид активного отдыха доставляет модели удовольствие. При этом Виктории приходится терпеть некоторые неудобства, к примеру, спать в палатке, проходить акклиматизацию. На этот раз у Бони высыпал герпес на губах, а подбородок стал сливового оттенка.
«Коротко о том, как я сходила на ротацию. (Ротация, это акклиматизация в горах, когда ты идешь с базового на 1/2/3 лагерь и спишь там в палатках на каждой высоте по 2 ночи, а потом возвращаешься в базовый лагерь) обычно после ротации ты готов к восхождению! Обгорела ужасно. Герпес покрыл все губы. Но я не унываю», - говорит Виктория Боня.
Модель не постеснялась предстать перед поклонниками в таком негламурном образе, показав свои морщинки и опухшее лицо.