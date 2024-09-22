Весь в отца: как сейчас выглядит 17-летний сын Певцова, которого Дроздова родила в 42 года — высокий, широкоплечий и с бородкой

Ольга Дроздова. Фото: Global Look Press

Елисей вырос красавцем, весь в отца.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов впервые стали родителями через 13 лет совместной жизни. Их сын Елисей родился в 2007 году, когда Ольге было 42 года. За время беременности актриса прибавила в весе около 40 кг, однако, как она сама признавалась, наслаждалась своим положением.

По словам актрисы, несмотря на их здоровье, им долгое время не удавалось завести ребенка. Но затем появился их сын Елисей, которого Ольга считает ангелом, вовремя посетившим их семью.

В 2018 году стало известно, что Певцов и Дроздова приняли в свою семью еще одного ребенка – ученицу Алену Деркач. Спустя год девушка вышла замуж.

Сейчас Елисею уже 17 лет, и он вырос красивым юношей. Он не планирует становиться актером, считая, что для этого недостаточно просто генетики. По его мнению, актер должен быть увлечен этой профессией и гореть желанием работать в этой сфере.

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Ольга Дроздова с сыном Елисеем. Фото: Михаил Фролов / КП

Елисей все лучшее унаследовал от отца Дмитрия Певцова. Юноша может похвастаться статной фигурой, он рослый, мужественный, широкоплечий, с копной густых волос и бородкой. Поклонники подметили, что Елисей вырос красавцем и мог бы стать любимцем публики, если бы пошел по стопам родителей и стал актером.

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