Весь в отца: как сейчас выглядит 17-летний сын Певцова, которого Дроздова родила в 42 года — высокий, широкоплечий и с бородкой

По словам актрисы, несмотря на их здоровье, им долгое время не удавалось завести ребенка. Но затем появился их сын Елисей, которого Ольга считает ангелом, вовремя посетившим их семью.
В 2018 году стало известно, что Певцов и Дроздова приняли в свою семью еще одного ребенка – ученицу Алену Деркач. Спустя год девушка вышла замуж.
Сейчас Елисею уже 17 лет, и он вырос красивым юношей. Он не планирует становиться актером, считая, что для этого недостаточно просто генетики. По его мнению, актер должен быть увлечен этой профессией и гореть желанием работать в этой сфере.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
Елисей все лучшее унаследовал от отца