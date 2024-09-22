Ксения Новикова из «Блестящих» раскрыла тайну Жанны Фриске: «В начале 2004 сделала аборт. Она постоянно плакала»
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Экс-солистка группы «Блестящие» мечтала о материнстве, но воспитать ребенка не успела. Ее жизнь унес рак мозга.
Поздняя беременность стала для Жанны Фриске долгожданной. Окружение певицы уверяло, что поп-дива влюблена в Дмитрия Шепелева. У пары вскоре родился сын Платон. Но их счастье было недолгим. У певицы появились частые головные боли, головокружение. А потом она узнала, что у нее рак мозга. Один из самых агрессивных его видов — глиобластома. Эта же болезнь унесла жизнь звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая также решилась на позднюю беременность, родив дочку Милу от фигуриста Петра Чернышева.
Сына Платона теперь воспитывает Дмитрий Шепелев и его новая жена Екатерина Тулупова. У пары есть общий сын Тихон. В недавнем интервью еще одна участница группы «Блестящие» Ксения Новикова раскрыла тайну Жанны Фриске. Оказывается, певица могла стать мамой еще в 2004 году, но прервала беременность.
«В начале 2004 года Жанна сделала аборт. Очень тяжело переживала потерю ребенка, у нее была дикая депрессия. Она постоянно плакала. Винила себя во всем», - приводит 7days слова Ксении Новиковой.