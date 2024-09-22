Ксения Новикова из «Блестящих» раскрыла тайну Жанны Фриске: «В начале 2004 сделала аборт. Она постоянно плакала»

Поздняя беременность стала для Жанны Фриске долгожданной. Окружение певицы уверяло, что поп-дива влюблена в Дмитрия Шепелева . У пары вскоре родился сын Платон. Но их счастье было недолгим. У певицы появились частые головные боли, головокружение. А потом она узнала, что у нее рак мозга. Один из самых агрессивных его видов — глиобластома. Эта же болезнь унесла жизнь звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая также решилась на позднюю беременность, родив дочку Милу от фигуриста Петра Чернышева.

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Сына Платона теперь воспитывает Дмитрий Шепелев и его новая жена Екатерина Тулупова. У пары есть общий сын Тихон. В недавнем интервью еще одна участница группы «Блестящие» Ксения Новикова раскрыла тайну Жанны Фриске. Оказывается, певица могла стать мамой еще в 2004 году, но прервала беременность.