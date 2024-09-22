Лиза Арзамасова показала стройную фигуру после вторых родов

Лиза Арзамасова в stories микроблога поделилась свежими кадрами недавней фотосессии. Новоиспеченная мамочка позировала на улочках Москвы, демонстрируя шикарную постройневшую фигуру без изъяна, которой позавидовали бы и молоденькие девушки. И это при том, что у звезды ситкома «Папины дочки» есть двое детей: сын Лев и дочка Лия. Актриса родила только месяц назад, а уже демонстрирует изменения в фигуре, утягивая талию.

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