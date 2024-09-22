Лиза Арзамасова показала стройную фигуру после вторых родов
Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press
Актриса из ситкома «Папины дочки» похвасталась идеальной фигурой.
Лиза Арзамасова в stories микроблога поделилась свежими кадрами недавней фотосессии. Новоиспеченная мамочка позировала на улочках Москвы, демонстрируя шикарную постройневшую фигуру без изъяна, которой позавидовали бы и молоденькие девушки. И это при том, что у звезды ситкома «Папины дочки» есть двое детей: сын Лев и дочка Лия. Актриса родила только месяц назад, а уже демонстрирует изменения в фигуре, утягивая талию.
Елизавета покрасовалась в газовом платье миди в стиле бэби-долл, отдав предпочтение приталенному силуэту. Пышная многослойная юбка макси подчеркивала изящные формы жены хореографа Ильи Авербуха. Также актриса подчеркнула тонкие щиколотки, примерив босоножки на шпильке. Образ Лизы дополнила пышная укладка с романтичными локонами в виде кудрей.