Бородина предложила фанатам сделать ставки, сколько продлится ее роман с Сердюковым из шоу «Последний герой»

У Ксении Бородиной есть две дочки: Маруся и Теона. Девочки, по словам их звездной родительницы, приняли ее нового возлюбленного Николая Сердюкова. Блогер сумел расположить к себе не только телеведущую, но и ее детей.

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