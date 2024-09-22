Бородина предложила фанатам сделать ставки, сколько продлится ее роман с Сердюковым из шоу «Последний герой»
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
Экс-ведущая проекта «Дом-2» не раз ошибалась в мужчинах.
У Ксении Бородиной есть две дочки: Маруся и Теона. Девочки, по словам их звездной родительницы, приняли ее нового возлюбленного Николая Сердюкова. Блогер сумел расположить к себе не только телеведущую, но и ее детей.
Ксения Бородина не стала скрывать, что постоянно сталкивается с хейтом, фанаты считают, что Николай Сердюков видит в своей возлюбленной очередной трамплин к успешности и популярности. А их роман всего лишь ширма для блогера, чтобы стать более узнаваемым в медийном поле.
«Когда у вас отношения, вы-то заранее знаете, что это навечно. Делайте ставки, господа!» — съязвила 41-летняя Ксения Бородина.
Хейтеры тут же задались вопросом: испытывала ли телеведущая такие же чувства к Курбану Омарову, своему второму мужу, от которого она родила дочку Теону. Примечательно, что сама Ксюша предложила поклонникам делать ставки, сколько продлится ее роман с Николаем Сердюковым.
«Мне так нравится, что огромное количество женщин пишут мне о том, что я дала им надежду, а главное, веру в то, что можно встретить человека даже после 40. А я никогда на себе крест не ставила и всегда знала, что еще буду любить и буду любима», — делится счастьем Бородина.