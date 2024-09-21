Иван Ургант поздравил младшую дочку в день рождения: «Девять лет одного счастья»

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Телеведущий не забыл поздравить Валерию. Он показал, как она выросла.

Иван Ургант много лет работает на телевидении и снимается в кино. Однако уже больше двух лет он не появляется на экранах. В этом году Иван устроил гастроли, но некоторые его выступления не состоялись. При этом телеведущий успел отдохнуть вместе с семьей. Он ездил в Грузию с женой Натальей Кикнадзе и детьми. А в сентябре артист вернулся в Москву. Примечательно, что он встретился со своей падчерицей Эрикой, которая вернулась в США после учебы. На этот раз Ургант решил поделиться в соцсети снимками со своей младшей дочкой Валерией в честь ее девятилетия.

Сначала он показал архивное фото, где именинница запечатлена совсем крохотной. Телеведущий с нежностью держал новорожденную малышку на своих руках.

Иван Ургант с дочкой Валерией. Фото: соцсети Ивана Урганта

На другом снимке Ургант предстал с поседевшей бородой. Он обнимал Валерию, которая заметно подросла. Девочка стала еще больше похожа на свою маму.

«Девять лет одного счастья», – написал он.

Поклонники признались, что были тронуты таким постом. Многие не перестают восхищаться тем, какой телеведущий хороший и внимательный отец.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Иван Ургант с дочкой Валерией. Фото: соцсети Ивана Урганта

Читайте также:

Читайте также