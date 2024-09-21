Иван Ургант поздравил младшую дочку в день рождения: «Девять лет одного счастья»

Иван Ургант много лет работает на телевидении и снимается в кино. Однако уже больше двух лет он не появляется на экранах. В этом году Иван устроил гастроли, но некоторые его выступления не состоялись. При этом телеведущий успел отдохнуть вместе с семьей. Он ездил в Грузию с женой Натальей Кикнадзе и детьми. А в сентябре артист вернулся в Москву. Примечательно, что он встретился со своей падчерицей Эрикой, которая вернулась в США после учебы. На этот раз Ургант решил поделиться в соцсети снимками со своей младшей дочкой Валерией в честь ее девятилетия.

Сначала он показал архивное фото, где именинница запечатлена совсем крохотной. Телеведущий с нежностью держал новорожденную малышку на своих руках.