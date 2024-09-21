Певица Полина Гагарина появилась в Большойм театре: «На Лебедином»

Полина Гагарина обычно много работает. Она предпочитает разъезжать по стране с концертами. В этом году певица также особенно тщательно готовилась к осени, так как ее дочка Мия пошла в первый класс. А вот сын артистки Андрей стал студентом вуза и уже работает на маму, создавая для нее музыку. В свои 37 лет блондинка состоит в разводе, но иногда ходят слухи, что у нее появился возлюбленный. При этом на публике она предпочитает появляться в одиночестве. Накануне звезда вышла в свет. Она решила посетит Большой театр. Примечательно, что певица увидела балет Лебединое озеро.

Для такого случая Гагарина выбрала элегантный и лаконичный образ. Она предстала в белоснежном комбинезоне. Певица подчеркнула свою хрупкую фигуру. Она красовалась на балконе.