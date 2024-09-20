Влад Кадони расстался с избранницей после трех лет отношений
Влад Кадони и его бывшая девушка Мария. Фото: соцсети Влада Кадони
Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони вновь одинок.
Экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони вновь перешел в разряд завидных холостяков. В соцсети Влад Кадони объявил, что расстался со своей девушкой, красавицей по имени Мария.
Влад Кадони устроил в микроблоге интерактив с подписчиками, во время которого те поинтересовались, как сейчас обстоят дела у телеведущего и его избранницы Марии. Но оказалось, что отношения разорваны. Правда, Влад Кадони тут же дал понять, что не стоит устраивать трагедии из их расставания.
«Нет, мы не вместе. Но я в не поиске и даже сказал бы, что наоборот. Хочется побыть одному. И никакой драмы тоже. Не стоит накручивать», — написал Влад Кадони в соцсети.
Поклонники, конечно же, разочарованы этим обстоятельством. Ведь девушка Влада Кадони им очень нравилась. Казалось, что у пары все серьезно. Влад Кадони представил Марию своим близким друзьям. Но увы, этот тандем не сложился.