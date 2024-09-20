Влад Кадони расстался с избранницей после трех лет отношений

Экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони вновь перешел в разряд завидных холостяков. В соцсети Влад Кадони объявил, что расстался со своей девушкой, красавицей по имени Мария.

Влад Кадони устроил в микроблоге интерактив с подписчиками, во время которого те поинтересовались, как сейчас обстоят дела у телеведущего и его избранницы Марии. Но оказалось, что отношения разорваны. Правда, Влад Кадони тут же дал понять, что не стоит устраивать трагедии из их расставания.

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«Нет, мы не вместе. Но я в не поиске и даже сказал бы, что наоборот. Хочется побыть одному. И никакой драмы тоже. Не стоит накручивать», — написал Влад Кадони в соцсети.