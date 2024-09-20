Мария Погребняк — о новорожденном сыне: «Гноятся глазки»

Блогер, светская львица и продюсер Мария Погребняк в беседе с Teleprogramma.org рассказала, что очень довольна выбором крестной матери для своего новорожденного сына Владимира.

Крестить мальчика будет телеведущая Ольга Бузова . С первых дней появления маленького Владимира на свет Ольга Бузова держит руку на пульсе и проявляет заботу о будущем крестном сыне.

Мария Погребняк поделилась, что Ольга Бузова , несмотря на сильную занятость, находит время на то, чтобы поинтересоваться, как идут дела у Владимира.

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«Увидела у меня в сторис, что у ребеночка гноятся глазки, и сказала: «Если нужно, я помогу с врачом-педиатром. Эту проблему нужно быстро решить», — поделилась Мария Погребняк .