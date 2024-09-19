Из-за Владимира Селиванова на Патриаршие пруды вызвали сотрудников ДПС

Владимир Селиванов прославился благодаря сериалу «Реальные пацаны». Он также выступает на сцене под ником VAVAN. 19 сентября стало известно, что актер оказался в центре внимания. Из-за него на Патриаршие пруды вызвали сотрудников ДПС. Оказалось, что там он снимал новый клип и затруднил движение машин.

Местные жители стали жаловаться на него. Некоторые также делали селфи с артистом. Однако в итоге Селиванову пришлось пообщаться с сотрудниками правоохранительных органов. Он признался, что люди к съемке относились дружелюбно, но некоторые действительно демонстрировали недовольство.

«Нам специально приходилось передвигаться по всем Патрикам, чтоб не блокировать движение», — пояснил Владимир, пишет « МК ». «Приехавшие сотрудники ДПС, к слову, оценили происходящее и не нашли в действиях нашей съемочной группы никакого криминала, хотя и смотрели с подозрением. Мы не стали ругаться с полицией и на всякий случай завершили съемки. Тем более что как раз они подходили к концу», – рассказал певец.

Отметим, что в клипе он предстанет в роли жениха, а вот его невесту сыграет певица, чье имя пока Селиванов не раскрывает. В одном из прошлых клипов он снялся с Агатой Муцениец е, с которой даже целовался в кадре.