У 86-летней Лии Ахеджаковой врачи диагностировали воспаление седалищного нерва и запретили лежать

Лия Ахеджакова продолжает играть в театре . В кино актрису уже редко можно увидеть. В 86 лет она ведет достаточно активный образ жизни. Но 19 сентября стало известно, что она испытывает проблемы со здоровьем. Примечательно, что у артистки появились сильные боли в спине. Она начала страдать бессонницей, не могла двигаться. Месяц назад Лия Меджидовна обратилась к врачам.

Также отмечается, что они диагностировали у нее воспаление седалищного нерва. Артистке назначили курс терапии и заявили, что она должна придерживаться строгого распорядка дня. А самое главное, что ей запрещено лежать.

По данным Телеграм-канала Mash, Ахеджакова может принимать горизонтальное положение только, когда спит или отдыхает. Также ей дали еще несколько рекомендация, чтобы побороть недуг. Ей нужно увеличить физические нагрузки, просыпаться и ложиться спать в то же время каждый день, а также в спальне должно быть темно и прохладно. При этом у нее должен быть комфортный матрас.