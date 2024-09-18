Илья Авербух рассказал, изменилась его жизнь после рождения дочери от Лизы Арзамасовой: «Я сейчас начал бегать, худеть, следить за собой»

Недавно
Также Илья рассказал, что с рождением дочки его жизнь изменилась. Он теперь старается хорошо выглядеть.
«Молодиться мне не хочется, хочется просто поддерживать себя в форме. Даже не ради Лизы, вот сейчас родилась дочь, и хочется, чтобы через 10 лет она увидела не совсем уже... Поэтому я сейчас начал бегать, худеть, следить за собой», — отметил чемпион.
«Конечно, я понимаю, ей будет приятно, когда из школы ее будут забирать классные молодые пацаны, а не дедушка», — заявил он на RuTube-шоу Романа Костомарова «По душам».
К слову, Арзамасова всегда поддерживает мужа. Они порой вместе выступают на льду. Актрисе удалось подружиться и со своим пасынком. Мартин рассказывал, что порой звонит ей и спрашивает совета.
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