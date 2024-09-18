Илья Авербух рассказал, изменилась его жизнь после рождения дочери от Лизы Арзамасовой: «Я сейчас начал бегать, худеть, следить за собой»

Илья Авербух заявил, что только ради Лизы Арзамасовой готов был оставить свою счастливую холостяцкую жизнь.

Недавно Лиза Арзамасова снова стала мамой. Она родила долгожданную дочку Лию. У нее с Ильей Авербухом уже растет трехлетний сын Лев. А у фигуриста от первого брака с Ириной Лобачевой есть сын Мартин, который уже учится в вузе. Примечательно, что в свои 50 лет Авербух не только выступает на льду, но и создает красочные шоу. Он признавался, что хочет успеть обеспечить молодую жену и поставить на ноги детей, так как понимает, что жизнь быстротечна. Спортсмен не перестает говорить, что Бог послал ему Лизу, так как у него с ней настоящая любовь и гармония в отношениях.

Также Илья рассказал, что с рождением дочки его жизнь изменилась. Он теперь старается хорошо выглядеть.

«Молодиться мне не хочется, хочется просто поддерживать себя в форме. Даже не ради Лизы, вот сейчас родилась дочь, и хочется, чтобы через 10 лет она увидела не совсем уже... Поэтому я сейчас начал бегать, худеть, следить за собой», — отметил чемпион.

«Конечно, я понимаю, ей будет приятно, когда из школы ее будут забирать классные молодые пацаны, а не дедушка», — заявил он на RuTube-шоу Романа Костомарова «По душам».

К слову, Арзамасова всегда поддерживает мужа. Они порой вместе выступают на льду. Актрисе удалось подружиться и со своим пасынком. Мартин рассказывал, что порой звонит ей и спрашивает совета.

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