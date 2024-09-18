Илья Авербух рассказал, изменилась его жизнь после рождения дочери от Лизы Арзамасовой: «Я сейчас начал бегать, худеть, следить за собой»

Недавно Лиза Арзамасова снова стала мамой. Она родила долгожданную дочку Лию . У нее с Ильей Авербухом уже растет трехлетний сын Лев . А у фигуриста от первого брака с Ириной Лобачевой есть сын Мартин, который уже учится в вузе. Примечательно, что в свои 50 лет Авербух не только выступает на льду, но и создает красочные шоу. Он признавался, что хочет успеть обеспечить молодую жену и поставить на ноги детей, так как понимает, что жизнь быстротечна. Спортсмен не перестает говорить, что Бог послал ему Лизу, так как у него с ней настоящая любовь и гармония в отношениях.

Также Илья рассказал, что с рождением дочки его жизнь изменилась. Он теперь старается хорошо выглядеть.

«Молодиться мне не хочется, хочется просто поддерживать себя в форме. Даже не ради Лизы, вот сейчас родилась дочь, и хочется, чтобы через 10 лет она увидела не совсем уже... Поэтому я сейчас начал бегать, худеть, следить за собой», — отметил чемпион. «Конечно, я понимаю, ей будет приятно, когда из школы ее будут забирать классные молодые пацаны, а не дедушка», — заявил он на RuTube-шоу Романа Костомарова «По душам».

К слову, Арзамасова всегда поддерживает мужа. Они порой вместе выступают на льду. Актрисе удалось подружиться и со своим пасынком. Мартин рассказывал, что порой звонит ей и спрашивает совета.