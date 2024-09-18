В МХТ им.Чехова опровергли экстренную госпитализацию актера Станислава Любшина

Станислав Любшин построил карьеру в кино. Он также играет в театре. 18 сентября появилась тревожная новость, что актера экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что он находится в состоянии средней тяжести . Примечательно, что родные никак не комментировали слухи.

Журналистам удалось связаться с представителями МХТ им.Чехова, где служит актер. Оказалось, что накануне именно оттуда для Любшина вызвали машину и отправили в больницу, но лишь на обследование. Более того, в окружении звезды заверили, что 91-летний народный артист РСФСР не жалуется на здоровье.

«Нам бы иметь такое здоровье, как у Станислава Андреевича», — цитирует свой источник KP.RU.

Оказалось, что Станислав Андреевич простыл неделю назад. У него появились кашель и насморк. Утром ему провели обследование и сделали ряд процедур. Пока спектакли с его участием не отменяют. Лишь 9 сентября актера заменили в постановке «9 ряд. 10, 11 место».