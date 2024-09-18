Константин Крюков отказался от работы из-за маленькой дочери: «Больше сижу дома»

Актер Константин Крюков , ставший известным после того, как снялся в фильме своего родного дяди Федора Бондарчука «9 рота» , признался, что души не чает в своей маленькой дочке.

Константин Крюков рассказал, что после появления на свет наследницы стал меньше работать. Он больше времени проводит дома, чтобы не упустить ни одного важного момента, связанного с его дочкой.

«Я меньше работаю, больше сижу дома, наслаждаюсь отцовством и радуюсь всему, что происходит. Наблюдаю за всеми маленькими переменами», — поделился Константин Крюков с kp.ru.

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Напомним, дочку Константину Крюкову подарила его супруга Алина, с которой актер вместе уже пятнадцать лет. У Константина Крюкова есть еще старшая наследница, Юлии семнадцать лет. Она появилась в браке актера с Евгенией Варшавской.