Отец блогера Дани Милохина рассказал об угрозах неизвестных

Дан я Милохин вырос в детском доме. Однако ему удалось стать известным благодаря соцсетям. Он пел, снимал ролики и участвовал в шоу Первого канала «Ледниковый период».

Потом Даня уехал жить за границу. Он не скрывает, что хочет вернуться. Но пока такой возможности нет.

Приемные родители Дани Милохина живут в Анапе. Отец звезды Дмитрий Тюленев признался, что им стали поступать угрозы. Он рассказал, что к ним во двор прилетела бутылка с зажигательной смесью и загорелся соседний дом. До этого уже начали поступать угрозы, поэтому Дмитрий перевел детей на домашнее обучение и написал заявление в полицию.

«Авторы угроз представляются разными влиятельными людьми, требуют убедить Даню вернуться и работать здесь. Видимо, кто-то потерял в деньгах, когда он уехал, не знаю. Так-то конкретных подозрений нет, слишком много разных угроз приходило. Я не вижу другого выхода, как продавать дом и уезжать в другой регион», — рассказал приемный отец Дани Милохина, пишет « МК ».

Дмитрий Тюленев рассчитывает лишь на то, что сможет быстро продать дом и перевезти семью. Ему приходится порой не спать ночами и дежурить, чтобы успеть предотвратить пожар, если им снова захотят навредить.