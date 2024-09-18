Кейт Миддлтон после завершения курса химиотерапии вернулась к королевским обязанностям

Кейт Миддлтон обычно регулярно появлялась на публике. Но в начале 2024 году у нее обнаружили злокачественную опухоль. Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости.

Кейт Миддлтон открыто рассказала о случившемся и сообщила, что временно будет находится в загородной резиденции, так как ей предстоит пройти курс химиотерапии. Она должна была вернуться к своим обязанностям в мае, но этого не произошло. Летом жена принца Уильяма пару раз предстала на публике. В эти дни она хорошо себя чувствовала и могла посещать массовые мероприятия. На днях Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии . Она вернулась к своим обязанностям спустя 9 месяцев лечения.

Кейт Миддлтон увиделась с руководителями благотворительных организаций в загородной резиденции королевской семьи.

«Принцесса Уэльская, совместный покровитель Королевского фонда принца и принцессы Уэльских, сегодня днем провела встречу выпускников в Виндзорском замке», — рассказал официальный придворный циркуляр.

Однако во время встречи не были сделаны фото. Из-за болезни Кейт Миддлтон сильно похудела. Появлялись сообщения, что у нее начали выпадать волосы и ухудшилось состояние кожи, зубов. Пока Кейт Миддлтон не могла заниматься делами, все обязанности на себя взял принц Уильям . Он же в этот период занимался и воспитанием детей.