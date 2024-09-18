Актер Алексей Чадов стал отцом во второй раз: «Любимая родила дочку»

Актер Алексей Чадов привык скрывать свою личную жизнь. Он несколько лет встречался с Ляйсан Галимовой . А в 2023 году влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре избранница актера рассекретила беременность. А 17 сентября стало известно, что она стала мамой. Модель родила дочку. 43-летний Чадов не стал скрывать своего счастья. Он поделился первым фото своей наследницы. Кроха была в модном костюмчике. Ее лицо пара прикрыла шляпкой. Супруги дали ребенку необычное имя.

«Айя. Спасибо, любимая, за дочку», — написал Алексей Чадов .