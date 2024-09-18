Актер Алексей Чадов стал отцом во второй раз: «Любимая родила дочку»
Алексей Чадов. Фото: Global Look Press
Алексей Чадов сообщил, что его жена Лейсан Галимова стала мамой.
Актер Алексей Чадов привык скрывать свою личную жизнь. Он несколько лет встречался с Ляйсан Галимовой. А в 2023 году влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре избранница актера рассекретила беременность. А 17 сентября стало известно, что она стала мамой. Модель родила дочку. 43-летний Чадов не стал скрывать своего счастья. Он поделился первым фото своей наследницы. Кроха была в модном костюмчике. Ее лицо пара прикрыла шляпкой. Супруги дали ребенку необычное имя.
Поклонники поздравили Алексея Чадова с таким трепетным событием. Многие отметили, что он чудесный папа. Напомним, что ранее актер состоял в браке с Агнией Дитковските. Она родила ему сына Федора. В 2015 году пара рассталась. Однако Алексей Чадов сохранил дружеские отношения с бывшей супругой, а также регулярно проводит время со своим сыном и берет его на красные дорожки.