Комикесса Виктория Складчикова вышла замуж: «Праздник устроили в пельменной»

Виктория Складчикова прославилась благодаря Stand Up. Она очень популярна в соцсетях. Ее выступления всегда собирают большую аудиторию. Комикесса не раз высмеивала парней. У нее не складывались отношения с представителями противоположного пола. Она признавалась, что порой ей не хватает женственности.
А не так давно Виктория Складчикова стала строить отношения с парнем из своего родного города Сорочинска – Антоном. А теперь звезда пришла в
Виктория Складчикова рассказала, что у них было скромное торжество.
«Праздник устроили в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом мы поехали в баню. А после собирались в путешествие. Я в Дубае открыла чемодан и испытала шок: муж собрал шорты с дырками», — поделилась Виктория Складчикова.
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