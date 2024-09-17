Комикесса Виктория Складчикова вышла замуж: «Праздник устроили в пельменной»

Виктория Складчикова. Фото: кадр из шоу «Вопрос ребром»

Избранником Виктории Складчиковой стал парень из ее родного города Сорочинска.

Виктория Складчикова прославилась благодаря Stand Up. Она очень популярна в соцсетях. Ее выступления всегда собирают большую аудиторию. Комикесса не раз высмеивала парней. У нее не складывались отношения с представителями противоположного пола. Она признавалась, что порой ей не хватает женственности.

А не так давно Виктория Складчикова стала строить отношения с парнем из своего родного города Сорочинска – Антоном. А теперь звезда пришла в шоу Басты «Вопрос ребром». Она рассказала, что у нее в жизни случилось большое событие. Комикесса сыграла свадьбу с возлюбленным. С Антоном сразу познакомился рэпер Баста и пожал ему руку.

Баста познакомился с мужем Виктории Складчиковой. Фото: кадр из шоу «Вопрос ребром»

Виктория Складчикова рассказала, что у них было скромное торжество.

«Праздник устроили в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом мы поехали в баню. А после собирались в путешествие. Я в Дубае открыла чемодан и испытала шок: муж собрал шорты с дырками», — поделилась Виктория Складчикова.

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