Михаил Галустян проводит много времени в одиночестве: «Пытаюсь достучаться до себя»

Михаил Галустян обычно предстает всегда позитивным и веселым. Он снимается в шоу и разных ТВ-проектах. Летом ему довелось целый месяц провести в Колумбии с Ольгой Бузовой . При этом у него есть семья. Вместе с женой Викторией он растит дочек 14-летнюю Эстеллу и 12-летнюю Элину. На днях Михаил Галустян вышел на связь в соцсети. Он сделал печальное заявление. Герой шоу «Галустян+» рассказал, что в последнее время одинок и подавлен. Поклонники были встревожены депрессивным состоянием звезды.

«Пытаюсь достучаться до себя, понять… Спускаясь в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе… Пора наводить порядок в душе…» — написал 44-летний комик.

К слову, недавно Михаил Галустян похудел и накачал мышцы. Многие его не сразу узнали. Также он получил гражданство Армении. Пока артист не раскрыл, что именно происходит в его жизни. Поклонники переживают, что у него могли возникнуть проблемы в семье. Другие заподозрили, что у шоумена кризис перед 45-летием.