Михаил Галустян проводит много времени в одиночестве: «Пытаюсь достучаться до себя»

«Пытаюсь достучаться до себя, понять… Спускаясь в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе… Пора наводить порядок в душе…» — написал 44-летний комик.
К слову, недавно
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Михаил Галустян. Фото: Global Look Press
«Пытаюсь достучаться до себя, понять… Спускаясь в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе… Пора наводить порядок в душе…» — написал 44-летний комик.
К слову, недавно
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