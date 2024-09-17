Андрей Малахов отдал сына в престижную школу в Москве, где обучение стоит больше миллиона рублей

Андрей Малахов много лет работает на телевидении. Он привык быть в гуще событий и обсуждать самые острые темы. Андрей Малахов уже давно состоит в браке с Натальей Шкулевой. Они сыграли свадьбу в Париже в 2011 году. А спустя шесть лет у них родился сын Александр . Тогда телеведущий перешел работать на другой канал и выбирал имя для наследника вместе со своими зрителями. До сих пор Андрей Малахов предпочитает не показывать мальчика. В этом году его сын пошел в первый класс. Это большое событие для семьи. Супруги выбрали «Школу Сотрудничества» в Москве.

Там мальчик получит отличное образование, сможет посещать разные кружки и делать домашние задания с преподавателями. В классе не больше 16 человек и к ученикам применяется индивидуальный подход. Андрею Малахову такое обучение сына обошлось в 1 миллион 296 тысяч рублей за год, пишет KP.RU.

Это одно из самых дорогих обучений. Так, Милана Тюльпанова , которая растит сына от футболиста Александра Кержакова , отдала мальчика в школу Priviata в Санкт-Петербурге. Там обучение стоит всего 400 тысяч рублей в год. А бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина отправила дочку Есению в питерскую школу, где учеба стоит чуть дороже — 450 тысяч рублей.