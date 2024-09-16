Катя Лель после общения с парапсихологами предсказала будущее: «Русский язык будет мировым языком»

Катя Лель не так давно она пережила новую волну популярности. Ее хит «Мармеладный» попал в мировые чарты. Тиктокеры использовали трек для видео. Сама артистка в это время развелась с мужем . Она решилась на этот шаг достаточно легко. Певица призналась, что поддерживает общение с разными гуру, предсказателями и другими людьми, которые могут контактировать с высокими материями. Она подчеркнула, что благодаря этому быстрее всех узнает информацию и знает, что ждет человечество.

«Нас однозначно ждет много хорошего. Русский язык будет мировым языком. Это понятно по песне «Мармеладный», которая стала известна во всем мире: этот вирус распространяется с безумной скоростью, нас просто готовят к тому, что русский язык будет мировым языком. Причем совсем скоро. И совсем скоро будет наша победа», — поделилась Катя, пишет « МК ».

По словам артистки, ей уже сейчас пишут даже из Перу, где начали учить русский язык и слушать ее песни. Лель считает, что мир начинает сходить с ума и очень в позитивном ключе отзываться о нашей стране.