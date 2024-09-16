Влад Прохоров признался, что снялся с Анной Михалковой и Татьяной Лютаевой: «Беру какие-то важные вещи»

Влад Прохоров активно строит свою карьеру. Ему довелось сняться в девятой части «Елок». А не так давно он сыграл роль в новом сезоне сериала «Исправление и наказание». В интервью для Teleprogramma.org 26-летний актер заявил, что зрителей ждет много хорошего юмора. Он признался, что избирательно относятся к ролям. Артист подчеркнул, что у него никогда не было желания сдаться, хоть его профессия и сложная. Он не перестает совершенствоваться и утверждает, что в каждом герое зрители видят новые грани его самого. Ко всему прочему, Влад часто снимается с именитыми персонами, у которых перенимает лучшее.

«Я стараюсь у каждого артиста замечать какую-то определенную черту, которую я бы хотел перенять в профессиональном плане. Первые коллеги, это Анна Михалкова и Татьяна Лютаева, я у них что-то взял, тем более это был мой первый съемочный проект, потом я много чего взял у Георгия Дронова. С каждого актера я беру какие-то очень важные вещи, в первую очередь это не как играть, а как вести себя на съемочной площадке», — поделился Прохоров.

Также он рассказал, что у него есть мечта. Актер хочет сыграть серийного убийцу. Он намерен проявить свой талант в психологическом триллере. При этом артист подчеркнул, что это может быть биография как российского убийцы, так и иностранного.