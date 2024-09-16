Татьяна Брухунова поздравила Евгения Петросяна с 79-летием: «Волшебник»

Евгений Петросян стал одним из самых известных юмористов в России. Уже несколько лет артист состоит в отношениях с Татьяной Брухуновой . Она была его помощницей, а потом у них завязался роман. 35-летняя избранница подарила ему двоих детей. У пары растет сын Ваган , а в 2023 году родилась дочка Матильда. Они регулярно вместе путешествуют. А 16 сентября юморист отмечает день рождения. На этот раз Татьяна Брухунова поздравила Евгения Петросяна с 79-летием. Она опубликовала архивное фото, где именинник запечатлен еще совсем молодым на корабле.