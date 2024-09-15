Принц Гарри планирует отпраздновать сорокалетие без Меган Маркл

15 сентября исполнилось сорок лет сыну принцессы Дианы, наследнику Британского престола, принцу Гарри. Стало известно, что свой праздник принц Гарри намерен провести без жены
Точнее, сначала принц Гарри примет поздравления от своей семьи, отметит свою круглую дату вместе с женой и двумя детьми в Калифорнии, а затем отправится продолжать праздновать. Правда, на тусовку, как сообщается, принц Гарри
По данным осведомленного источника, принц Гарри устроит праздник для своих друзей, отправившись с ними в путешествие, а жена и дети останутся дома.
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По словам инсайдера, принц Гарри принял такое решение, поскольку его начала тяготить жизнь в США.
По материалам The Sun
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