Актер сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Санкт-Петербурга

Звезда сериала
В это воскресенье, 15 сентября, рано утром Евгений Ткачук проходил положенный осмотр перед вылетом из Санкт-Петербурга и вызвал подозрение у сотрудников аэропорта.
Вопросы вызвала перевозимая артистом курительная трубка, а также обнаруженный у Евгения Ткачева некий сверток с веществом неизвестного происхождения.
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Артиста не посадили на рейс, а задержали для выяснения всех обстоятельств дела. Вещество из свертка, принадлежащего Евгению Ткачеву отправлено на экспертизу, а сам актер общается с сотрудниками полиции.
По материалам телеграм-канала SHOT
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