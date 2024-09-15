Актер сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Санкт-Петербурга

Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщается, известный артист подозревается в хранении и перевозке запрещенных веществ. Сейчас проходит проверка всех обстоятельств.

В это воскресенье, 15 сентября, рано утром Евгений Ткачук проходил положенный осмотр перед вылетом из Санкт-Петербурга и вызвал подозрение у сотрудников аэропорта.

Вопросы вызвала перевозимая артистом курительная трубка, а также обнаруженный у Евгения Ткачева некий сверток с веществом неизвестного происхождения.

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Артиста не посадили на рейс, а задержали для выяснения всех обстоятельств дела. Вещество из свертка, принадлежащего Евгению Ткачеву отправлено на экспертизу, а сам актер общается с сотрудниками полиции.

По материалам телеграм-канала SHOT