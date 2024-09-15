Манучаров озвучил причину смерти первой жены: «Это был тромб. Резко, в 29 лет остановка сердца»

Вячеслав Манучаров расстался с первой женой Евгенией Селиверстовой, которая в 2011 году родила ему дочку Арину. На момент появления девочки на свет, по словам Вячеслава Манучарова, его отношения с супругой уже практически были разрушены.

После развода пара некоторое время не общалась. Но незадолго до смерти Евгения Селиверстова привезла дочку Арину к ее отцу, и они начали поддерживать отношения. А через некоторое время после той встречи бывшей жены Вячеслава Манучарова не стало.

Тогда и появились сообщения о том, что женщина была тяжело больна, знала, что скоро умрет и потому отдала дочь ее отцу.

Между тем, Вячеслав Манучаров все эти домыслы опровергает. В беседе с Борисом Корчевниковым он заявил, что смерть его бывшей жены была скоропостижной.

Вячеслав Манучаров рассказал, как все было. По его словам, в день смерти Евгения сама отвезла дочку в школу, отвела в класс, а потом вернулась в машину и почувствовала себя очень плохо. Евгения тут же набрала номер телефона своей мамы и пожаловалась ей на боль в груди.

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«Через 25 минут, когда она приехала, Вики не стало. Это был тромб. Резко, в 29 лет остановка сердца», — рассказал Вячеслав Манучаров о причине смерти бывшей жены.

По материалам программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1»