Дочь Юлии Началовой не может поверить, что стала студенткой ВГИКа: «Очень волнительно»

Дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой от брака с футболистом Евгением Алдониным Вера Алдонина в этом году окончила школу. 17-летняя девушка мечтает о популярности и славе . Вера Алдонина выбрала для себя публичную и творческую профессию. Она станет актрисой.

Вера Алдонина успешно сдала экзамены во ВГИК и поступила на курс к известному артисту Александру Михайлову. Сейчас Вера Алдонина осваивается в стенах учебного заведения.

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«Я медленно погружаюсь в реальность, потому что еще не до конца верится, что это все правда. Очень еще волнительно», — сделала признание о своей нынешней жизни Вера Алдонина.

Дочь Юлии Началовой планирует совмещать учебу и работу, уже сейчас она принимает участие в нескольких проектах. У талантливой наследницы звезды масса предложений. Правда, Александр Михайлов не очень одобряет, когда первокурсники разрываются между занятиями и съемками. Так что, Вере Алдониной предстоит сделать нелегкий выбор.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»