Зятя Леры Кудрявцевой похоронят с воинскими почестями

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева переживает семейную трагедию.

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла некоторые детали похорон ее скоропостижно скончавшегося родственника. Бывший муж родной сестры Леры Кудрявцевой умер в 57 лет. О смерти Дмитрия Жукова, с которым она была очень дружна, Лера Кудрявцева сообщила в минувшую пятницу, 13 сентября. Причиной смерти стал инфаркт.

Бывший муж сестры Леры Кудрявцевой работал в Звездном городке, он возглавлял пресс-службу Центра подготовки космонавтов. Был военным.

Как рассказала Лера Кудрявцева, прощание с Дмитрием Жуковым состоится в это воскресенье, похоронят мужчину с воинскими почестями. Гроб будет сопровождать воинский эскорт.

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Лера Кудрявцева в соцсети показала архивное фото с Дмитрием Жуковым. Фото: телеграм-канал Леры Кудрявцевой

«Прощай, Димуль, прощай, родной! Ты был лучшим и достойным мужчиной, офицером на этой планете!» — написала Лера Кудрявцева в телеграм-канале.

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