Зятя Леры Кудрявцевой похоронят с воинскими почестями

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла некоторые детали похорон ее скоропостижно скончавшегося родственника. Бывший муж родной сестры Леры Кудрявцевой умер в 57 лет. О смерти Дмитрия Жукова, с которым она была очень дружна, Лера Кудрявцева сообщила в минувшую пятницу, 13 сентября. Причиной смерти стал инфаркт.

Бывший муж сестры Леры Кудрявцевой работал в Звездном городке, он возглавлял пресс-службу Центра подготовки космонавтов. Был военным.

Как рассказала Лера Кудрявцева , прощание с Дмитрием Жуковым состоится в это воскресенье, похоронят мужчину с воинскими почестями. Гроб будет сопровождать воинский эскорт.