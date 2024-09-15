Мама актрисы Ирины Алферовой отравилась в госпитале ветеранов в Москве

Старенькая мама известной актрисы
Известно, что у 102-летней Ксении Алферовой пищевая токсикоинфекция и обезвоживание первой степени.
Врачи пока не дает прогнозов. Выживет ли старенькая мама
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Напомним, накануне пятьдесят пациентов госпиталя слегли с отравлением. Они жаловались на боли в животе, понос и рвоту. Двадцать из них были госпитализированы в соответствующие стационары, где сейчас им оказывается вся необходимая в этом случае медицинская помощь.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления пациентов госпиталя.
Стоит уточнить, что мама
По материалам телеграм-канала Mash
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