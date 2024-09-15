Мама актрисы Ирины Алферовой отравилась в госпитале ветеранов в Москве

Ирина Алферова. Фото: Global Look Press

102-летняя Ксения Алферова слегла с пищевой токсикоинфекцией. У мамы Ирины Алферовой сильное обезвоживание.

Старенькая мама известной актрисы Ирины Алферовой Ксения Алферова оказалась в числе пятидесяти человек, получивших сильное пищевое отравление в госпитали ветеранов войн и Вооруженных сил, который находится в Москве на Олимпийском проспекте.

Известно, что у 102-летней Ксении Алферовой пищевая токсикоинфекция и обезвоживание первой степени.

Врачи пока не дает прогнозов. Выживет ли старенькая мама Ирины Алферовой после такого, пока неизвестно. Поклонники звезды пожелали ее маме скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни.

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Ирина Алферова (на фото крайняя справа) с мамой и дочкой. Фото: соцсети Ксении Алферовой

Напомним, накануне пятьдесят пациентов госпиталя слегли с отравлением. Они жаловались на боли в животе, понос и рвоту. Двадцать из них были госпитализированы в соответствующие стационары, где сейчас им оказывается вся необходимая в этом случае медицинская помощь.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления пациентов госпиталя.

Стоит уточнить, что мама Ирины Алферовой, Ксения Алферова — участница Великой Отечественной войны.

По материалам телеграм-канала Mash

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