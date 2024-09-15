Мама актрисы Ирины Алферовой отравилась в госпитале ветеранов в Москве

Старенькая мама известной актрисы Ирины Алферовой Ксения Алферова оказалась в числе пятидесяти человек, получивших сильное пищевое отравление в госпитали ветеранов войн и Вооруженных сил, который находится в Москве на Олимпийском проспекте.

Известно, что у 102-летней Ксении Алферовой пищевая токсикоинфекция и обезвоживание первой степени.

Врачи пока не дает прогнозов. Выживет ли старенькая мама Ирины Алферовой после такого, пока неизвестно. Поклонники звезды пожелали ее маме скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни.