Представитель новой хозяйки пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной заявил о травле: «Полину уже почти довели до нервного срыва»

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, но так было не всегда. Артистка не скрывает, что раньше жила с возлюбленным в одной из комнат в коммунальной квартире. После рождения дочки ей также нужно было много работать, чтобы содержать семью. Но теперь у нее есть дом и несколько квартир в разных странах. Однако одну из квартир в Москве у нее недавно увели. Мошенники несколько месяцев общались с артисткой. В итоге они вынудили ее продать жилье. Деньги звезда перевела на счет злоумышленников. Теперь Долина судится с женщиной, которая купила ее пятикомнатное жилье. Мошенников ищут правоохранительные органы.

На этот раз Долина пропустила суд с новой хозяйкой ее квартиры. На досудебной встрече появились ее представители.

«Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег... Полину уже почти довели до нервного срыва», — заявил представитель Лурье Владимир Алексеевич, пишет Voice.

Более того, он развеял слухи, что его клиентка была в сговоре с мошенниками. По его словам, Лурье даже осматривала квартиру перед покупкой.

Напомним, что Долина отдала злоумышленникам не только 112 миллионов рублей, которые получила за квартиру, но и еще свои сбережения, потеряв в общей сложности больше 200 миллионов рублей.