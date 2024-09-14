Представитель новой хозяйки пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной заявил о травле: «Полину уже почти довели до нервного срыва»

На этот раз Долина пропустила суд с новой хозяйкой ее квартиры. На досудебной встрече появились ее представители.
«Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег... Полину уже почти довели до нервного срыва», — заявил представитель Лурье Владимир Алексеевич, пишет Voice.
Более того, он развеял слухи, что его клиентка была в сговоре с мошенниками. По его словам, Лурье даже осматривала квартиру перед покупкой.
Напомним, что Долина отдала злоумышленникам не только 112 миллионов рублей, которые получила за квартиру, но и еще свои сбережения, потеряв в общей сложности больше
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