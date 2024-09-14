Ирада Зейналова объявила о завершении карьеры телеведущей ради дипломатической должности

Ирада Зейналова многим знакома, так как работает на телевидении. Она ведет «Итоги недели» на НТВ с 2016 года. Однако теперь Ирада объявила, что завершает свою карьеру. Уже 15 сентября она в последний раз выйдет в эфир в роли ведущей. Президент России Владимир Путин назначил ее на роль нового посла в Республике Маврикий. Она готова теперь на любые условия, чтобы выйти на новую ответственную работу.

«Сейчас наш вектор на Африку — это невероятно важное условие нашего развития и невероятно важное требование времени, когда мы должны связывать мир дружескими, экономическими, идеологическими связями», — поделилась Ирада.

Телеведущая не скрывает, что наблюдает за тем, как о Маврикии пишут в соцсетях. Она уверена, что об этом государстве можно рассказать много интересного.

«В это воскресенье выйдет мой последний выпуск на телеканале НТВ, который 8 лет был моим замечательным домом, и я попрощаюсь со своими самыми верными в мире зрителями», — отметила Зейналова, пишет « МК ».

Напомним, что Зейналова также долгое время была в браке с Алексеем Самолетовым. Ее вторым мужем стал военный корреспондент Александр Евстигнеев. У нее есть один сын Тимур от первого избранника.