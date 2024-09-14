Бывшая жена Владимира Машкова актриса Елена Шевченко уехала в США: «Это моя жизнь, я ее живу с потерями»

Владимир Машков построил успешную карьеру в кино. Он является известным артистом. Счастье в личной жизни актер обрел не сразу. Оксана Шелест стала его четвертой женой. А дочку Марию ему родила первая жена Елена Шевченко. Она два года назад уехала в США с третьим мужем. Экс-супруга звезды в 2022 году выразила публично, что не намерена жить в России. После этого у нее разладились отношения с родными, а с Машковым ее общение сошло на нет. Она призналась, что сейчас снимается редко. При этом Москву актриса продолжает называть любимым городом.

«Мы с Вовой не общаемся. Это как-то само собой произошло», — пояснила она.

На родине у нее остались родители и старший брат.

«Мою правду родители и старший брат не примут. Поэтому никаких разговоров не ведется. Я общаюсь с папой. Это надо пережить… Это моя жизнь, я ее живу с потерями», — добавила звезда.