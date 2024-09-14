Певица Наталья Штурм заявила, что тратит на питание 2500 рублей в месяц

Наталья Штурм является известной исполнительницей. Именно она поет хит «Школьный роман». В последнее время артистку редко можно увидеть на сцене. Примечательно, что она в 58 лет не перестает следить за собой. Порой певица также ездит на курорты. В соцсетях она делится провокационными кадрами, на которых красуется в смелых луках.

На этот раз Наталья рассказала, что ей удается экономит на питании. Она утверждает, что в месяц еда ей обходиться всего в 2518 рублей. По словам Штурм, она не пьет, а также не покупает колбасу и жирное мясо. Певица в итоге за прошлый месяц потратила именно такую копеечную сумму, у нее уходило на питание всего 84 рубля в день

Штурм даже раскрыла, какие делает покупки.

«Пачка каши геркулесовой, гречка, молоко 3,2%, курица, рис, вермишель, лаваш армянский, помидоры и огурцы засаливаю сама (набор 100 рублей с чесноком). Грибы, облепиха, картофель 70 рублей, морковь 50 рублей, редис 50 рублей, руккола 100 рублей, щавель 100 рублей. Овощи и фрукты — рынок выходного дня, все продают со скидками», — поделилась Наталья с «Газета.ру».

Несмотря на свой звездный статус, она также не забывает про скидки и карты с бонусами, которыми всегда пользуется. При этом всего год назад она решилась на липосакцию, чтобы выглядеть идеально.