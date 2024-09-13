Клара Новикова рассказала, что внучка обожает носить ее вещи: «Она высокая, тростиночка такая»

У 77-летней известной юмористки Клары Новиковой трое внуков. В своих наследниках знаменитость не чает души. Но особая любовь звездной бабушки — внучка Анечка.

Девушка стала студенткой вуза, который выпускает сценографов, артистов и декораторов для театров кукол. Клара Новикова сообщила, что таких учебных заведений в Европе всего два. И она безмерно гордится внучкой.

Клара Новикова рассказала, что отдала Анечке часть своего гардероба. А он у Клары Новиковой довольно обширный, разнообразный и качественный.

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«Анечка обожает носить мои вещи. Она высокая, тростиночка такая. Я ей с удовольствие отдаю их», — поделилась Клара Новикова.

Что касается концертных платьев Клары Новиковой, то эти наряды звезда хранит у себя и никому их не передает.