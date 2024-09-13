Алексей Воробьев — о приемной маме: «Сидела у больничной койки, когда я был парализованным инсультом овощем»

Музыкант Алексей Воробьев не скрывает, что разорвал отношения с биологической матерью. Своей родной мамой он считает женщину, которая его воспитала.

Алексей Воробьев откровенно рассказал о своей приемной матери, которая стала для него настоящим примером любви, веры и преданности. Он признался, что его биологическая семья не всегда оказывала ему поддержку, но приемная мать всегда была рядом, даже в самые трудные моменты.

Женщина, ставшая для Алексея Воробьева приемной матерью, гордилась его успехами и была рядом, когда он лежал в больнице после инсульта.

«Мама с гордостью смотрела на меня в минуты моего успеха и сидела у больничной койки, когда я был парализованным инсультом овощем», — поделился Алексей Воробьев .

Музыкант выразил желание стать таким же надежным другом и советчиком для своих будущих детей, каким является для него эта женщина.

По материалам Lady Mail