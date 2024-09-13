Проклова — о Табакове: «Я благодарна за искренние чувства, которые он ко мне испытывал»

Актриса Елена Проклова без малого три года назад в программе «Секрет на миллион» поделилась откровениями с ведущей Лерой Кудрявцевой. Она рассказала о раннем опыте взрослой жизни, который получила от одного известного человека. Имен Елена Проклова тогда не назвала, но для всех было слишком очевидно, о ком именно шла речь. Елена Проклова тогда фактически обвинила знаменитость в домогательствах.

Теперь же Елена Проклова дала новое интервью, в котором уже не постеснялась назвать имя мужчины, с которым быстро повзрослела. Она прямо заявила, что это был известный актер и режиссер Олег Табаков.

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«Я благодарна Олегу Павловичу Табакову за искренние чувства, которые он ко мне испытывал в то время», — сказала Елена Проклова .

Судя по всему, Елена Проклова переосмыслила то, что с ней произошло в подростковом возрасте. И теперь смотрит на события тех лет несколько по иному. Она заявила, что встреча с Олегом Табаковым, который ввел ее во взрослую жизнь, во многом сформировала ее характер.

«Он испытывал ко мне некие чувства, когда мне было 15 лет…» — добавила Елена Проклова .

По материалам шоу VK Видео «Сорян, это подкаст»