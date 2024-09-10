Актриса из «Бригады» Екатерина Гусева рассказала о своих детях: «Сын стал магистром, дочь — чемпионкой»

Екатерина Гусева много лет снимается в кино. Она стала известной персоной благодаря сериалу «Бригада». Сейчас у нее в копилке десятки ролей. Она также смогла построить личную жизнь. Артистка долгое время состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Уже почти 30 лет супруги живут вместе. Звезда родила сына Алексея, которому уже 25 лет. А также у них растет дочка Анна, которой скоро будет 14 лет. Примечательно, что старший наследник Гусевой обучался в МГИМО, а вот дочка занимается спортом.

«Сын стал магистром, дочь — чемпионкой. Золотую медаль получила на турнире по акробатике, спортивные летние сборы выдержала. По две трехчасовые тренировки в день», — поделилась 48-летняя звезда, пишет «Караван историй».

По словам актрисы, она смогла отпустить сына, чтобы он стал самостоятельным. На этот раз Гусева отметила, что внимание переключила на свою дочку. Она гордится Алексеем, который окончил джазовое отделении музыкальной школы, а также поступил в вуз.

«Играл даже на моих концертах. Я его так пыталась привлечь, поддержать интерес к инструменту. Еще он пловец, чуть-чуть до КМС не хватило, потому что началась учеба. У него вуз еще такой — МГИМО, а там либо ты расплачиваешься «ягуарами» за зачет, либо ты реально учишься…» – высказалась актриса.