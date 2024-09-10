Умер Александр Голубев, сыгравший священника в мюзикле «Нотр-Дам де Пари»

Александр Голубев скоропостижно скончался. Оказалось, что он находился в больнице. О случившемся рассказал участник труппы Московского театра оперетты Сергей Ли. Журналисты попытались узнать, что стало причиной смерти артиста, которому было всего 57 лет. Оказалось, что на его ноге появился фурункул, потом поднялась температура.

«Отвезли в больницу, там диагностировали заражение крови, была сделана небольшая операция. А после Саша впал в кому. Пока больше информации у нас нет», – рассказали коллеги звезды, пишет KP.RU.

Примечательно, что знакомые актера шокированы тем, что случилось. Многие не могут поверить, что Голубев ушел из жизни. Он успел оставить большой след в театре и кино. Артист снялся в сериалах «Домашний арест», «Отель Элеон», фильме «Горько!». Также он играл в мюзикле «Метро» и сыграл священника в «Нотр-Дам де Пари» со Светланой Светиковой.