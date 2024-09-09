Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ Наталье Голубенцевой

Наталья Голубенцева родилась в известной семье. Ее отец композитор Александр Голубенцев, а мама — актриса Нина Архипова. Примечательно, она окончила в эстрадно-цирковое училище, но в итоге стала актрисой. Она трудилась кукловодом в детском отделе Москонцерта. Потом она стала сниматься в телепередаче « Спокойной ночи, малыши !». Она играла зайца Степашку.

9 сентября стало известно, что Голубенцева получила государственное признание. Владимир Путин присвоил ей звание «Народная артистка РФ». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

К слову, у актрисы удачно сложилась не только карьера, но и личная жизнь. Она вырастила двоих сыновей. Они подарили ей семь внуков, а также у нее растут правнучка Софья Александровна Голубенцева и правнук.