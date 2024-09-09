Актер Алексей Шевченков страдал от алкогольной зависимости: «Недели три жил на улице, прятался в кустах»

«Я потерял все документы, где-то недели три жил на улице, прятался в кустах… К вечеру ты алкоголем себя накачаешь, чтобы было уже по барабану, где спать. Найдешь какой-нибудь кустарник, там и спишь», — сказал он, пишет WomanHit.
Из-за зависимости Алексей оказывался в сложных ситуациях. Он вспомнил, как заночевал в бочке. Артист не знает, как в ней оказался, так как просто искал место, где можно заночевать.
«Не помню, как туда попал. Полагаю, что, когда хотел спать, нашел именно это укромное место… Проснулся в каком-то ужасном положении», — отметил он.
Примечательно, что у него есть дети. У Шевченкова три дочки и сын. Он не утаивает, что младших наследников ему подарила любовница.
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