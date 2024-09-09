Актер Алексей Шевченков страдал от алкогольной зависимости: «Недели три жил на улице, прятался в кустах»

Алексей Шевченков является актером. Он снимается в кино и играет в театре. Однако артист пережил трудный период в жизни. Он не скрывает, что страдал алкогольной зависимостью. На этот раз Шевченков рассказал, что жил и спал в Театре Джигарханяна , а потом его от туда выгнали. Дошло до того, что из-за алкоголя он остался без документов, так как потерял их. Актер жил на улице. Ему приходилось ночевать под открытым небом.

«Я потерял все документы, где-то недели три жил на улице, прятался в кустах… К вечеру ты алкоголем себя накачаешь, чтобы было уже по барабану, где спать. Найдешь какой-нибудь кустарник, там и спишь», — сказал он, пишет WomanHit.

Из-за зависимости Алексей оказывался в сложных ситуациях. Он вспомнил, как заночевал в бочке. Артист не знает, как в ней оказался, так как просто искал место, где можно заночевать.

«Не помню, как туда попал. Полагаю, что, когда хотел спать, нашел именно это укромное место… Проснулся в каком-то ужасном положении», — отметил он.

Примечательно, что у него есть дети. У Шевченкова три дочки и сын. Он не утаивает, что младших наследников ему подарила любовница.